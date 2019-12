Herní notebook Acer Predator Triton 300 – výkon, styl a mobilita

Vrhněte se do virtuálního světa, ve kterém přežívají jen ti nejlepší, se společníkem, který vás provede bitevní vřavou se silou a přesností trojzubce stejnojmenného řeckého boha. Acer Predator Triton 300 je herní notebook, v jehož tenkém odolném těle tepou perfektně vybalancované komponenty s dostatkem výkonu pro hraní aktuálních titulů v dechberoucím grafickém provedení.

Triton 300 ocení všichni hráči, pro které je mobilita stěžejní vlastností, ale zároveň nechtějí být ochuzeni o pořádnou porci hrubé hardwarové síly, díky které si bez problémů užijí své oblíbené hry s vysokými grafickými detaily ve Full HD rozlišení. Prim zde také hraje příznivá cena s ohledem na mix skvělého výkonu a provedení.

Hardwarová výzbroj

Jednotlivé varianty tohoto laptopu jsou vybaveny až šestijádrovými rychlými procesory Intel Core deváté generace a grafickými kartami NVIDIA GeForce GTX 1650 s 4 GB paměti typu GDDR5. Tuto dvojici doplňuje až 32 GB operační paměti RAM a bleskové NVMe SSD úložiště s kapacitou až 2 TB. Námi testovaná konfigurace nabízí Intel Core i5-9300H, 16 GB DDR4 RAM a 512 GB M.2 PCIe NVMe disk.

Na zasloužená vítězství si navíc sáhnete se stylem. Výkonná směs vzájemně vyvážených komponent je uložena do precizně konstruovaného černého šasi s kovovým svrchním krytem základny klávesnice a také víka displeje, na kterém září podsvícené logo značky Predator.

Tichý a chladný

Spolehněte se ale i na skvělou funkčnost a provozní vlastnosti. Vnitřní prostory základny ukrývají systém technologie Aeroblade 3D 4. generace, která zajišťuje efektivní chlazení komponent prostřednictvím ventilátorů s ultratenkými bionickými lopatkami a pokročilého uzpůsobení proudění vzduchu při zachování minimální hlučnosti. Při zátěži se notebook nepřehřívá a zůstává dostatečně tichý i při maximálním vypětí.

A jak si vede notebook v praxi? Dle očekávání výborně! Vyzkoušeli jsme aktuální westernový hit Red Dead Redemption 2, který nám při grafickém nastavení High šlapal na 43 FPS. Do Fortnite jako do jedné z nejpopulárnějších her současnosti jsme naskočili se snímkovou frekvencí 92 FPS opět při High nastavení. A sekundující Playerunknown’s Battlegrounds jsme hráli při 81 FPS taktéž s profilem vysoké kvality herní grafiky.

Rychlý displej a podsvícená klávesnice

Zabudovaný 15,6" IPS displej je stvořen hráčům přesně na míru, přičemž si ale zachovává styl díky úzkým rámečkům a poměrem obrazovky k tělu 77 %. Obnovovací frekvence 144 Hz znamená v kombinaci s kratičkou dobou odezvy 3 ms okamžité reakce a maximální přesnost v akčních hrách. Buďte rychlejší než protihráči v každé situaci, ve které jim budete čelit.

Velmi pohodlná je osazená RGB klávesnice s plným layoutem včetně numerického bloku. Nad rámec běžných kláves je zde k dispozici i tlačítko turbo, které dokáže automaticky okamžitě přetaktovat grafickou kartu, a klávesa PredatorSense, která vyvolá sofistikovanou aplikaci sloužící k snadnému nastavení otáček ventilátoru, přetaktování grafického čipu, přizpůsobení podsvícení a monitoringu stavu notebooku. Vše budete mít ihned po ruce.

Pestrý zvuk a spolehlivá konektivita

Ochuzeni nebudete ani o čistý a bohatý zvuk. Technologie 3D zvuku Waves NX reprodukuje zvukové nahrávky v 360° prostorovém vykreslení. Stačí připojit sluchátka a žádný tichý krůček nepřítele vašim uším neunikne. Technologie MaxxBass se zase postará o přehrávání hudby s hutnými basy i z malých reproduktorů.

Síťová konektivita je neméně důležitá. Predator v tomto případě sází na kvalitní řadič Killer E2500 pro kabelové připojení a modul Killer Wi-Fi 6 AX1650, které vzájemně propojuje technologie Killer DoubleShot Pro. Síťové rozhraní tak využije na plno potenciál vašeho internetového připojení a notebook zvládne sám vyhodnocovat procesy s vysokou prioritou, či alokovat přenos souborů na typ připojení s nejvyšší rychlostí, aby docílil co nejnižší latence a vysoké stability.

Shrnutí

Acer Predator Triton 300 potěší každého hráče, který potřebuje mít svou herní stanici přenosnou, ale zároveň napěchovanou dostatkem výkonu v pevném těle s pokročilou konstrukcí a nadstandardními technologiemi.