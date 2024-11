Herní notebooky pro hráče i tvůrce, porovnání Lenovo LOQ a Lenovo Legion Pro 5

Maximální grafický výkon na hry za rozumnou cenu, nebo raději vyvážený všeuměl, který nabídne mix kvalitních komponent? Lenovo nabízí obojí.

Je obecně známo, že hry těží zejména z výkonu grafické karty. Proto řada hráčů upřednostňuje počítače a notebooky, které nabízejí co nejvýkonnější grafiku a ostatní komponenty tolik neřeší. Ostatně na tomto přístupu není nic špatného a často takový stroj nabídne nejvíce FPS za nejméně peněz.

Řada Lenovo LOQ vyniká právě poměrem ceny a výkonu. Model Lenovo LOQ 15ARP9 nabízí silnou grafickou kartu NVIDIA GeForce RTX 4070 s 8 GB VRAM a slušným TDP nastaveným na 115 W. Notebooku nechybí MUX Switch, tudíž lze obejít integrovanou grafiku a využít poslední kapku dostupného výkonu v dedikované grafické kartě.

Aby se tento výkon v tenkém těle spolehlivě uchladil, vměstnalo Lenovo do šasi komplexní chladící systém tvořený uzavřenou komorou Hyper Chamber a dvěma ventilátory.

Grafika v tomto stroji bude mít za úkol rozhýbat displej s rozlišením Full HD, což nebude nejmenší problém. Detaily tak můžete nastavit na vysoké hodnoty, a ještě si užijete panel s vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz a technologií G-Sync. Když je řeč o displeji, ten nabízí jas 300 nitů a skvělé barvy díky 100% pokrytí barevného prostoru sRGB. K tomu si přičtěte i tenké rámečky okolo panelu a získáte jeden z nejlepších displejů v této kategorii.

Procesor AMD Ryzen 7 7435HS využívá Zen 3+ architekturu a nabízí 8 jader a 16 vláken. Maximální boost sahá až na 4,5 GHz. Na hry i náročnější práci zcela dostatečný. Nechybí široká konektivity včetně rychlých USB, Wi-Fi 6, ethernetu nebo HDMI. Kapacita úložiště je 1 TB a nechybí M.2 slot navíc ke snadnému rozšíření. Kapacita RAM 24 GB je také nadprůměrná v tomto segmentu.

Lenovo LOQ zaujme i baterií o kapacitě 60 Wh a hmotnosti 2,38 kg což je na poměry herního stroje s úhlopříčkou 15,6 palce slušná hodnota. Praktickou vychytávkou je pak osazení některých portů na zadní straně, aby se vám kabely nepletly třeba u myši. Nebo pant umožňující otevřít víko o 180°.

Lenovo LOQ nabízí také horkou novinku v podobě umělé inteligence. Lenovo AI Engine+ poháněný dedikovaným čipem Lenovo LA1 se stará o optimalizaci výkonu. Stačí funkci zapnout a AI vyladí parametry notebooku pro práci i hraní.

Cena tohoto herního stroje se pohybuje pod hranicí 35 tisíc korun.

Lenovo LOQ je, řekněme, čistokrevný herní stroj, který ocení zejména hráči. Za cenu pod 35 tisíc s RTX 4070 se řadí mezi nejlevnější kousky ve své kategorii. Přináší přitom třeba vyšší porci RAM a SSD oproti konkurenci.

Pro tvorbu obsahu, náročnější práci a hraní je tu univerzálnější Lenovo Legion Pro 5 15IRX9. Jde o notebook s vyváženější konfigurací, která exceluje i mimo hry. Asi nejzajímavějším prvkem tohoto notebooku je překrásný 16palcový IPS displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, antireflexní úpravou a poměrem stran 16:10. Pokrytí 100 DCI-P3 zaručuje skvělou podívanou a možnost tvorby grafického obsahu, kde se široké pokrytí barev velmi hodí.

Na displej se vám díky poměru 16:10 vejde více informací, aniž by to výrazně zvětšil půdorys notebooku. Nechybí vysoký jas 500 nitů, podpora HDR a hlavně 240Hz obnovovací frekvence. Tato obrazovka je prakticky v každém parametru lepší než u modelu Lenovo LOQ.

Při dlouhé práci přijde vhod také certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light, tedy hardwarový filtr pro snížení vyzařování modrého světla bez vlivu na kvalitu barevného podání. Tento filtr najdete i u Lenovo LOQ, ale pouze v softwarové variantě, která má vliv na teplotu barev. Lenovo Legion Pro 5 obdržel také obecnou certifikaci TÜV Rheinland® High Gaming Performance, čímž se řadí mezi nejlepší herní displeje na trhu.

Specifikace dále doplňuje silný procesor Intel Core i9 14900HX s celkem 24 jádry. Hned 16 z nich je úsporných, což u přenosného notebooku jistě oceníte. Efektivně totiž šetří baterii. Při pořádné práci a hraní se ale zapojí zejména 8 výkonných jader a frekvence v tomto případě mohou narůst až na 5,8 GHz. Jde prakticky o to nejlepší, co Intel do notebooků aktuálně nabízí.

Grafická karta NVIDIA GeForce RTX 4060 s 8 GB VRAM by se na papíře mohla zdát slabší než u Lenovo LOQ, ale nabízí TDP až 140 W. Vyšší je také maximální frekvence čipu grafiky, která v boostu dosahuje až na 2 370 MHz, kdežto u LOQ jde o 2 175 MHz. Díky vyššímu odběru a frekvencím tak bude herní výkon velmi srovnatelný. Opět nechybí MUX Switch, 1 TB SSD nebo třeba porty ze zadní strany. Navrch přihazuje Lenovo Legion Pro 5 ještě 32 GB DDR5 RAM nebo rychlou Wi-Fi 6E.

Chlazení má na starosti propracovaný systém Legion Coldfront s masivními průduchy a polymerovými ventilátory. Ty se pyšní vysokou efektivitou a zajišťují tichý chod a nízké teploty při vysoké zátěži. Další vrstvu optimalizace opět přidává Lenovo AI Engine+. Lenovo Legion Pro 5 tak bude i při hraní a náročné práci maximálně tichý a chladný, aby vám nabídl všechen dostupný výkon.

Lenovo myslelo i na pohodlnou a precizní klávesnici. Ta nese jméno TrueStrike a nabízí krásné RGB podsvícení a antighosting, aby každý váš stisk byl zaznamenán a okamžitě přenesen na herní pole. Hernímu zážitku dopomáhají také odladěné reproduktory s technologií Nahimic Audio.

Co se baterie týče, Legion Pro 5 disponuje kapacitou 80 Wh, tudíž vám na bez napájení vydrží opravdu dlouho. Hmotnost přitom zůstává velice solidních 2,5 kg, a to i přes fakt, že Legion Pro nabízí třeba kovové víko displeje, a tudíž vyšší odolnost.

Lenovo Legion Pro 5 se díky silnějšímu procesoru, vyšší kapacitě RAM a skvělému displeji hodí nejen na hraní, ale i práci a tvorbu obsahu. Může jít o střih videa, editaci fotek, hrátky s umělou inteligencí nebo jen velmi náročný multitasking s řadou programů. Na všechny tyto scénáře je Legion Pro 5 plně připraven.

Oba notebooky díky osazení grafických karet GeForce RTX řady 40 s architekturou Ada Lovelace nabízejí podporu technologií DLSS 3.5 s Frame Generation a Ray Reconstruction. Hry si užijete s plným Ray Tracingem a samozřejmě jsou k dispozici i vychytávky jako NVIDIA Reflex pro snížení latence, G-Sync pro plynulejší obraz a Max-Q sada optimalizující výkon, výdrž a chlazení notebooku.

Lenovo Legion Pro 5 se řadí mezi prémiovější herní notebooky, avšak s cenou zůstává stále při zemi. Notebook seženete za cenu pod 45 tisíc korun, což je vzhledem k využití kvalitních a špičkových komponent dobrá koupě. Při registraci navíc získáte u obou modelů nadstandardní záruku 3 roky.