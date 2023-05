Herní prezentace Summer Game Fest se zúčastní Sony i Microsoft

Více než 40 partnerů. Tolik slibuje uznávaný novinář a producent konference Geoff Keighley. Zřejmě největší herní prezentace tohoto roku se uskuteční v červnu.

V minulých letech se velké herní konference koncentrovaly okolo Los Angeles, kde probíhala E3 a Gamescomu v Kolíně nad Rýnem. První zmíněná akce si ale prožila těžké časy za Covidu a letos se vůbec neuskuteční. Situaci ale již pravidelně zachraňuje Geoff Keighley se svým Summer Game Festem.

Letošní ročník nabídne prezentaci od více jak 40 partnerů včetně Xboxu, EA, Activisonu, Microsoftu nebo PlayStationu.

