High on Life i The Outer Worlds za pár babek. Balíčkem her ušetříte tisíce

Humble Bundle nabízí balíček povedených vesmírných titulů na PC. Za pár stovek získáte hry v hodně skoro pět tisíc korun.



Po velmi výhodném balíčku série Resident Evil nyní webový portál Humble Bundle nabízí další set skvělých her, tentokrát zaměřený na vesmírná dobrodružství. Za přibližně 660 korun dostanete osm titulů (z toho jsou dvě DLC), kterými si lze rozšířit svou Steam knihovnu. Navíc získáte slevovou poukázku do Humble Store. Nákupem však ušetříte zhruba 4 300 korun.

Největší peckou balíčku s názvem Spaced Out je zajisté loňská střílečka High on Life. Na titulu pracovali tvůrci animovaného komediálního seriálu Rick a Morty, tudíž je jasné, že hráče čeká šílený děj plný humoru. Kromě toho narazíte i na ztřeštěné postavy, mluvící zbraně a můžete prozkoumat pozoruhodné světy.

Dalším lákadlem je kvalitní RPG The Outer Worlds i se svými rozšířeními Peril on Gorgon a Murder on Eridanos. Díky kompletní edici pak můžete hru bezplatně upgradovat na její vylepšenou verzi Spacer's Choice. Není od řeči zmínit, že titul je od studia Obsidian Enterteinment, které má ve svém portfoliu hry jako například Fallout: New Vegas nebo Pillars of Eternity.

Pro mnohé může být taky zajímavé prožít akční dobrodružství při průzkumu dosud neobjevených zemí v Journey to the Savage Planet. Adventura pro jednoho hráče nabídne spostu možností objevování nových zvířecích i rostlinných druhů, které nebudou vždy zrovna přátelské. A pokud byste chtěli zažít víc, tak k tomu všemu získáte poukázku s 55% slevou na rozšíření Hot Garbage.

Balíček Spaced Out na Humble Bundle obsahuje hry: