Hogwarts Legacy 2 je údajně ve vývoji

Úspěšné RPG Hogwarts Legacy by se údajně mohlo dočkat druhého dílu. S informací přišel respektovaný leaker na platformě Twitter.

Profil @MyTimeToShineHello, který se ještě donedávna zabýval především filmy, přišel s nečekanou novinkou. Od nejmenovaných zdrojů se totiž dozvěděl, že je ve vývoji pokračování úspěšné hry Hogwarts Legacy.

Sources confirmed that a Hogwarts Legacy sequel is in the works pic.twitter.com/LQEKFmUpO9