Hogwarts Legacy dokončila jen čtvrtina hráčů

Výlet do světa čar a kouzel nejspíše neuhranul všechny. Podle statistik velká většina hráčů titul nedokončila. Na poli RPG žánru to ovšem není žádná novinka.

Statistiky na Steamu ukazují, že hru pokořilo jen 24,9 % hráčů. Oproti třetímu Zaklínačovi je to trochu více, s Geraltem došlo do cíle 23,7 % hráčů. Na druhou stranu Skyrim od vydání dokončilo 31,5 % hráčů. V obou případech jde ale o RPG tituly s mnohem větším počtem vedlejších misí.

People are like "uhhh it’s a single player game, people only play it once” in the replies and ignoring that there’s a huge drop off in achievements where less than 30% of players have even beaten the final boss. https://t.co/Zm3DgBRbAk