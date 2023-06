Hrajte lodě World of Warships a chraňte oceány s FORCE BLUE

Výtěžek z historicky první spolupráce hry s ikonickou postavou Pepka námořníka podpoří charitativní organizaci FORCE BLUE, která se zabývá ochranou oceánů a veteránů.

Společnost Wargaming, vývojář a vydavatel námořního bitevního simulátoru World of Warships, se podělila o další podrobnosti o svém nejnovějším charitativním partnerství v rámci spolupráce s kultovní postavou Pepka námořníka od společnosti King Features. Limitovaná série tematického herního obsahu, která se uskuteční v červnu během Světového měsíce oceánů, bude určena ve prospěch charitativní organizace na ochranu moří FORCE BLUE. FORCE BLUE, kterou spoluzaložil a vede herec a veterán námořní pěchoty Rudy Reyes, spojuje komunitu veteránů speciálních operací se světem mořské vědy a ochrany přírody pro zlepšení obou.

World of Warship, hra která se dlouhodobě věnuje podpoře veteránských a historických neziskových organizací, touto spoluprací vstupuje do oblasti ochrany oceánů a ve spolupráci s Pepkem námořníkem podporuje charitativní organizaci FORCE BLUE.

Na podporu úsilí FORCE BLUE věnuje společnost Wargaming této organizaci dar ve výši 50 000 USD. Kromě tohoto daru bude po skončení kampaně na podporu charitativní organizace rozděleno také 10 % z čistého příjmu z prodeje předmětů Popeye.

FORCE BLUE, která byla založena v roce 2016, je charitativní organizace, která se zaměřuje na řešení dvou problémů: zhoršování stavu mořských ekosystémů na planetě a potíže, kterým čelí příliš mnoho vojenských veteránů, když jejich služba skončí a oni už nemají žádné poslání. FORCE BLUE toho využila k tomu, aby vysoce kvalifikované veterány ze speciálních jednotek přivedla pod vedením renomovaných vědců a ekologů. Díky tomuto výcviku jsou tito veteráni vybaveni k cestám do různých částí světa, kde plní mise na ochranu a obnovu mořské biologické rozmanitosti.

FORCE BLUE se také připojí k World of Warships a 8. června se zúčastní živého vysílání na Twitchi v rámci Světového dne oceánů. V rámci livestreamu se k nim připojí dvě klíčové postavy z týmu FORCE BLUE. Rudy Reyes, herec, veterán americké námořní pěchoty a spoluzakladatel organizace, se ke streamu připojí spolu se Stevem "Gonzo" Gonzalezem, veteránem amerického námořnictva SEAL a ředitelem speciálních projektů a akcí FORCE BLUE. Oba budou hovořit o dvojím poslání charitativní organizace a poskytnou vhled do zásadního významu ochrany mořského prostředí a také o tom, jak charitativní organizace pracuje na podpoře duševního zdraví veteránů během jejich návratu do civilního života i po něm.

"FORCE BLUE je poctěna, že může být partnerem organizace World of Warships v rámci podpory Světového měsíce oceánů. Myslím, že v našem týmu není jediný veterán, který by nebyl fanouškem Pepka námořníka, a proto je spolupráce s nimi a zároveň prosazování našeho poslání zachovat a obnovit světové mořské ekosystémy neuvěřitelnou příležitostí," komentoval Jim Ritterhoff, spoluzakladatel a výkonný ředitel FORCE BLUE.

Balíček Popeye Charity Bundle, který je v prodeji od 1. června, obsahuje dva velitele, Popeye a Bluta, vybavené unikátními hlasovými projevy, a také dvě vlajky a jedinečnou kamufláž pro loď USS Colorado Tier VII. Vedle toho poběží v průběhu června až do 30. června ve hře World of Warships také speciální řetězec misí "Zachraňte oceán" vybavený týdenními sprinty a tematickým kontejnerem zdarma, který čeká na konci.

Navazuje to na poslední aktualizaci obsahu World of Warships, která byla spuštěna 24. května a přinesla do hry evropské torpédoborce v předběžném přístupu, vydání panamerických křižníků a bojový režim Konvoj. World of Warships je přední světová bezplatná námořní válečná hra od vývojáře a vydavatele Wargaming, kde hráči bojují proti sobě v největší knihovně více než 600 historicky přesných válečných plavidel z 20. století.