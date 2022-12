Jaká je poslední měsíční nabídka PS Plus?

Letošní rok se chýlí ke konci a kromě posledního měsíce roku 2022 to znamená i poslední měsíční nabídku her zdarma od Sony. Co si letos užijí předplatitelé v rámci PlayStation Plus?

Sony koncem listopadu odhalila nabídku svého měsíčního předplatného s názvem PlayStation Plus, ve kterém stejně jako minulý měsíc nabízí dvě až tři hry pro ty, kteří jsou členy prémiové služby. Co tak na předplatitele čeká v prosinci?

Divine Knockout: Founder's Edition

Hra, která vychází šestého prosince a ještě v ten samý den míří do předplatného PlayStation Plus. Jedná se o titul spíše pro zábavu bez příběhu. Jedná se o hru podobnou Brawlhalla ze třetí osoby, přičemž budete hrát za jednoho z deseti bohů proti svým přátelům či online.

Mass Effect Legendary Edition

Legendární postava Shepard se vrací v předělané trilogii Mass Effectu s názvem Legendary Edition. Edice kromě tří prvních tří her nabízí 40 dodatků. K tomu byly všechny díly předělány a optimalizovány pro 4K Ultra HD. Kdo by zkrátka nehrál Mass Effect, jako by nežil.

Biomutant

Kombinace mlácení, střílení a superschopností s otevřeným světem a post-apokalyptickým světem. To je Biomutant, který vyšel minulý rok. Ve hře hrajete za celou plejádu zvířat a vaším úkolem je prozkoumat svět a zachránit strom života.

Přidáte si jednu z her? Pokud ano, můžete tak učinit už 6. prosince!