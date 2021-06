Kapitán Jack Sparrow zamířil do Sea of Thieves

Do povedené pirátské hry Sea of Thieves přichází nové rozšíření pojmenované A Pirate's Life. Spojení s Disney nese ovoce, jelikož dorazí i kapitán Jack Sparrow.

Plavba na otevřeném moři v Sea of Thieves bude s novým rozšířením velmi zábavná. Vaši posádku totiž rozšíří kapitán Jack Sparrow, který s sebou nese pět příběhových úkolů Tall Tales. Jack rozhodně není sám. V patách mu je Davy Jones prahnoucí po ovládnutí zcela nového námořního světa. Vaším úkolem bude ho zastavit.

Rozšíření přináší nové lokace, nadpřirozený svět Sea of the Damned, podvodní království a nové nepřátele. Svoji postavu můžeme upravit novými oblečky, nástroji a tvůrci samozřejmě nezapomněli ani na zbraně lodě a jejich výbavu. To vše v duchu Pirátů z Karibiku.

Rozšíření je dostupné od dnešního dne a pro vlastníky hry je zdarma.