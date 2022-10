Klávesnice uRage Exodus 450 Metal ukovaná přímo pro hráče

Klávesnice musí s hráčem vydržet ve všech momentech, ať už jde o sladké výhry nebo hořké porážky. Proto je třeba, aby byla vyrobena z kvalitních materiálů a poskytovala všechny funkce, které hráči vyžadují. To přesně splňuje Exodus 450 Metal.

Herní klávesnice uRage Exodus 450 Metal se řadí mezi modely s membránovými spínači a 100% rozložením. Popisky kláves i rozložení je plně české s dvouřádkovým enterem a dlouhým pravým shiftem. Jde tedy o model vhodný na hraní prakticky jakýchkoliv her od stříleček až po simulátory i na obyčejné psaní.

Zároveň se klávesnice nezalekne práce díky numerickému bloku a řadě funkčních kláves. Pomocí kombinace FN kláves a funkčních tlačítek můžete měnit hlasitost, zapnout emailového klienta nebo měnit podsvícení.

Celkem lze vybírat ze sedmi barev podsvícení a dvěma vícebarevnými režimy. Pro jejich nastavení není potřeba žádný software. Stačí klávesnici zapojit do USB a skrze kombinaci tlačítek navolit vámi preferované podsvícení. Plug-and-play funkcionalita zaručuje, že klávesnice bude během zlomku vteřiny plně funkční bez jakékoliv instalace programů.

Další užitečnou funkcí je Anti-Ghosting. Pokud jste někdy skončili v zapeklité herní situaci, například rychlé přestřelce, jistě jste v zápalu boje mačkali, co vám přišlo pod prsty. Díky Anti-Ghostingu se nemusíte bát, že by klávesnice vaše stisknutí nezaznamenala. Aktivovat totiž můžete až 26 kláves naráz.

Využít můžete také Win Lock, tedy zamknutí klávesy Windows. Ta se občas velmi nepříjemně motá mezi důležitými tlačítky při hraní. To poslední, co chcete, je, aby se vám v půlce zápasu otevřela domovská nabídka vašeho operačního systému. Pomocí kombinace kláves lze tlačítko Windows vypnout a vy se tak můžete plně soustředit na hraní.

Co se zpracování týče, Exodus 450 Metal nabízí velmi precizně vyrobené tělo z kvalitního kartáčového hliníku. Nejde o žádnou plastovou klávesnici, nýbrž o velmi robustní periferii, která vydrží i hrubší zacházení. Do hraní se tak můžete pořádně opřít, nebo klávesnici hodit do batohu na LANku. Konstrukce dodává klávesnici velkou oporu, což se projevuje v tuhosti po celé délce. Při psaní ani hraní nedochází k prohýbání nebo vrzání.

Hliníkový rám nabízí řadu originálních prvků a je vytvarován tak, aby zapadl do každého herního setupu. Na horní straně klávesnice proto nalezneme řadu výřezů, které přidávají klávesnici osobnost. Spodní hrana je naopak plynule zahnutá, aby neřezala při používání.

Vše doplňují detaily jako opletený kabel, výklopné nožičky pro nastavení úhlu klávesnice a ukazatele caps locku, scroll locku a num locku.

Cena uRage Exodus 450 Metal startuje na velmi sympatické částce 699 korun. Tento model se tak hodí pro hráče, kteří hledají dobrou klávesnici s řadou funkcí za málo peněz.