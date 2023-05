Květnové novinky ve hře World of Warships: Legends

Italské torpédoborce dělají vlny v předběžném přístupu

V čele této aktualizace přichází do Technického stromu nová řada italských torpédoborců, které překvapí vaše nepřátele! Tyto torpédoborce, vybavené spotřebními doplňky Engine Boost a Exhaust Smoke Generator, mohou generovat značnou sílu, což z nich dělá rychlé doplňky každé flotily. Kromě toho je tato řada vybavena také polopancéřovými granáty a může způsobit vážné přímé poškození nepřátelských lodí prostřednictvím svých výkonných děl a torpéd.

Tuto novou linii lze objevit prostřednictvím beden Early Access, které jsou k dispozici prostřednictvím odměn za kampaň & nového kalendáře Squadrone Sfuggente, a speciálních "náhodných balíčků", nové entity, která shazuje různé herní předměty.

Kampaň Jötunn of the Seas přivolává Ägira

V rámci této aktualizace se v Legendách objevuje také nová kampaň s názvem Jötunn of the Seas. Na jejím konci čeká nový německý křižník VIII. úrovně Ägir, pojmenovaný po severském obrovi, zosobnění moří. Křižník třídy O má devět 12palcových (305 mm) děl a dvě čtveřice torpédometů postavených tak, aby zničily vše, co jim stojí v cestě. Kromě toho všeho má Ägir také vylepšené sekundární zaměřování, což je u křižníků vzácná vlastnost, a také solidní zásobu zásahových bodů, spotřební materiál Sonar a solidní protiletadlovou sadu.

Ještě více lodí VIII. úrovně

Kromě Ägiru přichází do bitvy dalších pět lodí VIII. úrovně. Tyto lodě, které jsou k dispozici hráčům, kteří si odemkli lodě VIII. úrovně z příslušné směsi křižníků, torpédoborců a bitevních lodí, jsou italského, sovětského a panevropského původu. Mezi speciální zajímavosti patří panevropský torpédoborec Småland a italská bitevní loď Lepanto.

Odpočítávání dnů do vydání kalendáře Squadrone Sfuggente

Měsíc květen přináší do Legend také speciální kalendář nazvaný Squadrone Sfuggente. Tento pětitýdenní kalendář, věnovaný italské flotile, bude plný vzrušujících výzev a denních i týdenních odměn. Na konci kalendáře čeká exkluzivní závěrečná odměna, zbrusu nový italský velitel Carlo Bergamini, již na 7. hodnosti, dokonale vybavený pro řízení nové řady italských torpédoborců.

Mód Brawl se vrací do hry

V této aktualizaci se konečně vrací režim Brawl se třemi sezónami, které si můžete zahrát. Počínaje 1. červnem se zapojte do akce s neletadlovými letadlovými loděmi, abyste si zajistili námořní nadvládu a vyhráli různé ceny!

Jarní aktualizace také přináší několik oprav chyb, vylepšení a změn vyvážení napříč celou hrou.