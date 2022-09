Lišky a brázdění vesmírem v hrách od Epic Games.

Epic Games nabízí každý týden novou várku her zdarma. Minulý týden to byl simulátor vinařství v Hundred Days - Winemaking Simulator a spousta balíčků do jiných her. Protože balíčků už mají všichni po krk, Epic znovu nabízí dvojici her.

Herní obchod Epic Games nabízí pro časté hráče spousty výhod. Pro některé hry se jedná o exkluzivitu, chudší hráči se pro změnu mohou těšit na dvojici her, se kterými si trochu odpočinou od tvrdé práce v Hundred Days - Winemaking Simulator. Nový týden totiž znamená novou várku her!

Spirit of the North

Ve videohrách moc lišek nenajdete. Jistě, Ghost of Tsushima lišky využívá jako herní mechaniku, v sérii Sonic je postava Tails také liška. Tam to ale povětšinou končí, a tak jsou hry s liščími protagonisty ojedinělé. Toho si všímá hra Spirit of the North, kterou Epic Games nabízí jako první. Zahrát si můžete za lišku v krásné přírodě a to se vyplatí.

The Captain

Kapitán, jak by se hra v češtině jmenovala, mapuje cestu vesmírem a galaxií. Vžijete se do kůže mezihvězdného kapitána, který cestuje a zažívá různá dobrodružství, během kterých si vytváří jak přátele, tak nepřátele. Zastavíte temné síly útočící na planetu Zemi? The Captain je k dispozici na odkazu.

Přidáte si tak jednu z těchto her, které Epic Games nabízí? Obě hry budou dostupné do 22. září.