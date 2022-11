Listopadová nabídka Games With Gold

Microsoft odhaluje nabídku Games with Gold pro listopad. Ta obsahuje HD předělávku jedné strategie a komiksovou hříčku. Nezvykle do služby míří jen dvě hry místo obvyklých čtyř.

Předplatitelé služby Xbox Live Gold si užijí dvojici her, které míří na konzole Xbox One a Xbox Series X|S. Jedná se o hru Praetorians v její HD verzi, která prošla remasterem. Druhou hrou v nabídce je pak duchařský Dead End Job.

Praetorians

Původní cena této strategie, která probíhá v reálném čase, je 20 dolarů. V rámci Games With Gold si ji můžete užít "zadarmo" (stále musíte platit členský měsíční poplatek). Praetorians přitom nabízí 20 misí v rámci kampaně a až tři hratelné národy, a to Galy, Egypťany a římské legie. Hra je dostupná od 1. do 30. listopadu.

Dead End Job

Přestože v té době už bude Halloween za námi, duchové se stále odmítají vzdát. Duchařskou atmosféru si přitom užijete až do poloviny prosince v kůži hlavního hrdiny Hectora Plasma. Ten se musí s duchy vypořádat po svém. Hra je dostupná od 16. listopadu do 15. prosince.

Listopadová nabídka je tak poměrně chudší než ta říjnová. Líbí se vám dvojice her?