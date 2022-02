Lost Ark hrálo v jeden moment půl milionu hráčů, titul bude od pátku zdarma

Online RPG Lost Ark zažívá obří start v Evropě a Americe. Hru v jeden moment zapnulo přes půl milionu platících hráčů. Za pár dní přitom bude mít přístup do hry každý.

Lost Ark, titul z žánru MMORPG známého díky například hře World of Warcraft, si premiéru odbyl už v roce 2019. Bohužel korejští tvůrci ze studia Smilegate ponechali dveře otevřené jen zájemcům z Asie. Do světa nyní přichází Lost Ark díky vydavatelstí Amazon Games, které se postaralo o překlad mimo jiné do angličtiny.

Ve středu se do hry mohli pustit platící hráči a okamžitě překonali metu půl milionu současných spuštění na platformě Steam. Jde tak o velký hit, který bude zřejmě tento pátek ještě překonán. Už 11. února se totiž otevřou dveře i těm, kdo si Founder’s edici hry nezaplatili.

S náporem se ovšem mohou ruku v ruce nést pády serverů, jak ukázalo úterní spuštění. Na připojení do hry tak bude s velikou pravděpodobností i několikahodinová fronta. Pokud si plánujete zahrát přes nadcházející víkend, obrňte se trpělivostí.