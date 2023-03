Mafia 4 je ve fázi předprodukce, hru bude pohánět moderní engine

Nové informace okolo připravované Mafie odkrývají stav vývoje i technické informace o hře. Prequel prvního dílu by měl vypadat opravdu dobře díky využití nejnovějšího horního enginu.

Na Mafii 4 pracuje studio Hangar 13, které stojí za druhým a třetím dílem spolu s remakem dosud vydané trilogie. Čtvrtý díl nás zavede na Sicílii k rodině Dona Salieriho na přelomu 19. a 20. století.

Sociální sítí LinkedIn nedávno proběhl inzerát, kde studio shání vývojáře pro AAA projekt běžící na Unreal Enginu 5. Jelikož vývojáři mimo Mafie pracují jen na tenisové arkádě Top Spin, zřejmě se pozice vztahuje na mafiánský titul.

Unreal Engine 5 je aktuálně jeden z nejpropracovanějších a graficky nejhezčích enginů současnosti. Mafia by tak měla vypadat opravdu skvostně. Projekt je podle všech indicií ve fázi předprodukce. Co to znamená? Vydání je podle všeho vzdáleno ještě několik let. Snad bude čekání stát za to.