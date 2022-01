Microsoft kupuje Activision Blizzard za 1,47 bilionu korun.

Společnost Microsoft oznámila jednu z největších herních akvizic v historii. Microsoft kupuje tvůrce Call of Duty, World of Warcraft, Diabla a dalších her za 68,7 miliardy dolarů.

Microsoft minulý rok překvapil odkoupením ZeniMax Media za 7,5 miliardy dolarů. Společnost tak pod svá křídla dostala tvůrce Falloutu nebo The Elder Scrolls. Dnes oznámená akvizice Activision Blizzard je ovšem nesrovnatelně větší a může změnit herní průmysl.

Nákup Activision Blizzard bude Microsoft stát 68,7 miliard dolarů, v přepočtu 1,47 bilionů korun. Díky odkupu bude Microsoft vlastnit jednotlivá herní studia jako Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Digital Legends, Infinity Ward nebo Sledgehammer Games. Jde o tvůrce her Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Starcraft nebo třeba mobilního hitu Candy Crush.

Některé tyto hry zamíří do Cloudového hraní a předplatného Game Pass pro Xbox a počítače. Podle posledních informací oblíbená střílečka Call of Duty Warzone zůstane dostupná na všech platformách, včetně konkurenčního PlayStationu. Není ovšem vyloučeno, že se dalších dílů Call of Duty na konzoli od Sony nedočkáme.

Do dokončení akvizice zůstane byznysový tým Activisionu nezávislý. Následně bude odpovídat Philu Spencerovi, CEO Microsoft Gamingu.

Phil, který v blogu celou akvizici zveřejnil, se také pochlubil počtem předplatitelů Game Passu. Údajně jich je 25 milionů.