Microsoft připravuje vylepšené modely konzolí Xbox Series

Už nějaký čas se mluví o nových modelech konzole PlayStation 5, čerstvý únik nyní dokládá, že pozadu nezůstane ani Microsoft. K dispozici máme první obrázky a informace o revidovaných mašinách Xbox Series.

Informace zřejmě omylem prosákly z dokumentů, s nimiž se pracovalo během soudní bitvy mezi Microsoftem a FTC. Nový model konzole Xbox Series X nese kódové označení Brooklin a na první pohled zaujme válcovitým designem.

Konzole nabídne rychlejší Wi-Fi 6E, disk o kapacitě 2 TB, nižší spotřebu či efektivnější úsporný režim. Brooklin se již obejde bez optické mechaniky, v přední části si můžete všimnout zdířky pro USB-C. Nový model se chystá i v případě slabší konzole Xbox Series S (kódové označení Ellenwood).

Připravuje se také vylepšený ovladač Sebile. Microsoft po vzoru Sony začíná mluvit o haptické odezvě, za zmínku stojí akcelerometr a tišší analogové páčky a tlačítka. Gamepad nově zvládne reagovat na zvednutí ze stolu.

Z grafiky vyplývá, že právě ovladač půjde do prodeje jako první, a to v květnu příštího roku. Koncem srpna by měl následovat nový model Xbox Series S s cenovkou 299 dolarů, o dva měsíce později pak přijde na řadu vylepšený Xbox Series X za cenu 499 dolarů.

Závěrem se sluší podotknout, že se plány Microsoftu mohly změnit, zmíněné informace je tedy nutné brát s jistou rezervou, než dojde k oficiálnímu potvrzení.