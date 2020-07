Microsoft ukázal záběry z Halo Infinite, nové Forzy, Fable a dalších her

Ačkoliv se letos nemohla konat herní událost E3 v Los Angeles, o ukázky her nepřicházíme. Vydání nových konzolí v podání Sony a Microsoftu se nezadržitelně blíží, a proto obě společnosti lákají na tituly, které si ke konci roku zahrajeme. Nyní byl na řadě Microsoft s Xbox Games Showcase.

Začalo se u legendární série pro Xbox. Halo s podtitulem Infinite vykoplo celý stream 8 minut dlouhou ukázkou přímo ze hry. Master Chief je zpět a má v rukávu nová esa, jako přitáhnutí nepřátel pomocí lana s hákem. Svět vypadá malinko otevřenější, než v předchozích dílech. Grafická stránka není úplně na úrovni příští generace, ale je třeba brát v potaz, že se hra dostane i na PC a Xbox One.

Následovala krátká ukázka ze State of Decay 3. Microsoft se poté chlubil záběry z nové Forzy Motorsport. Jde o nástupce hlavní série Forzy a dočkáme se 60 snímků za sekundu při zapnutém ray-tracingu, tudíž realistických odrazech světla. Tento kousek vždy z Xboxu ždíme maximum a ani tentokrát tomu nebude jinak.

Dočkali jsme se také ukázky z nové hry Everwild. Hra láká na propojení s přírodou a na jednoduchou grafiku. Příběhovým dobrodružstvím daleko na severu má být Tell me why. První epizoda této hry vyjde již 27. srpna.