Minecraft se dočká dalšího rozšíření, upraví se nether

Oblíbená kostičkovaná hra dostává další aktualizaci. Vývojáři tentokrát zapracovali na rozmanitosti nether dimenze.

Mojang Studios, které stojí za Minecraftem, již minulý rok oznámilo, že se příští rozšíření zaměří na pekelnou dimenzi, tedy nether. Ten byl řadu let dost přehlížen. Většina aktualizací přidávala herní prvky, které se týkaly obyčejných předmětů a klasického světa. Však asi největší změnou, kterou si nether prošel, bylo přidání pevností. To už je ale opravdu hodně let zpátky.

Nový Nether update přidá nové oblasti, bloky, moby a upraví několik herních mechanik. Průzkum této dimenze bude tím pádem opět zajímavý. Aktualizace se do hry dostane 23. června a jako obvykle bude zdarma. Těšit se můžou hráči jak klasické Java verze, tak i bedrock edice.