Modifikace The Last of Us umožní hráčům pohled z první osoby

Titul The Last of Us konečně dorazil na počítače, na což se těšila nejen řada hráčů, ale i komunita tvořící modifikace. Mezi jednu z prvních patří úprava pohledu, ze kterého titul hrajete.

Postapokalyptické drama z dílny studia Naughty Dog procházíte z pohledu třetí soboty. Kamera je tedy umístěna virtuálně nad postavami. Díky tomu máte přehled nejen o okolí, ale i nad svojí postavou. Nevýhodou je, že se neponoříte tolik do dění.

Právě to má za cíl modifikace, která byla zveřejněna na YouTube kanále Voyagers Revenge. Kamera je v tomto případě umístěna do výška očí Joela, jedné z hlavních postav. Výsledkem je větší ponoření do herního zážitku a bezprostřední blízkost nepřátel a okolí.

Modifikace zatím není hotová, proto ve videu nalezneme chyby zejména u animací. Kdy přesně tvůrci tento mód dokončí není jasné. Aktuálně je hra na počítače v horším stavu kvůli špatné optimalizaci. Tvůrci hry ale všechny nedokonalosti a chyby postupně opravují.