Multiplayer na konzolích PlayStation 4 a PlayStation 5 bude během víkendu zcela zdarma

Během víkendu můžete ochutnat multiplayer na konzolích od Sony, a to i bez aktivního předplatného v rámci PlayStation Plus.

Pokud hrajete na konzolích, pak už jste si zřejmě dávno zvykli na skutečnost, že musíte platit za multiplayer. Na konzolích PlayStation je vyžadováno aktivní předplatné v rámci služby PlayStation Plus. Sony však tuto podmínku na krátkou chvíli omezí.

Akce odstartuje 9. prosince, hrát můžete už minutu po půlnoci, a to až do půlnoci následujícího dne. V této době si tedy můžete bezplatně vyzkoušet multiplayer u jakékoli hry ve vaší knihovně.

Ochutnávka je součástí akce Season of Play. Zahrnuje i další drobné bonusy, například avatary z her Ghost of Tsushima, Tom Clancy's Rainbow Six Siege či Final Fantasy VII Remake. Pro jejich vyzvednutí stačí navštívit stránku PlayStation Plus v rozhraní konzole.