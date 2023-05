Multiplayerové The Last of Us se odkládá, tvůrci ale pracují i na příběhové hře

Studio Naughty Dog si v u plynulých letech připsalo řadu povedených titulů včetně dnes již kultovní série The Last of Us. Dva díly singleplayerové akce měla rozšířit odbočka pro více hráčů. Ta ale dorazí později.

Podle tweetu od Naughty Dog dorazí multiplayerová hra ze světa The Last of Us později, než tvůrci původně zamýšleli. Chtějí dát titulu patřičný čas na dokončení. Konkrétní důvody ani jak daleko hra je od dokončení neznáme.

Pozitivní zprávou je, že vývojáři potvrdili práce na nové hře pro jednoho hráče. Zda půjde o třetí díl The Last of Us zatím není známo. Naughty Dog stojí například za sérií Uncharted a podíleli se i na sérii Crash Bandicoot.