Na které hry se můžeme těšit v listopadu?

Hororový říjen nám skončil, a přestože do konce roku už nepřichází příliš mnoho očekávaných her, pár zajímavých titulů tu je. Které byste neměli minout? Mezi nimi jsou například RoboCop, Modern Warfare 3 nebo česká strategie Last Train Home.



Last Train Home

28. listopadu bude uvedena česká hra o vlaku plném legionářů, kteří podniknou náročnou cestu po Transsibiřské magistrále až zpět do Československa. Tuto strategickou hru s českým a slovenským dabingem byste rozhodně neměli minout.

The Walking Dead: Destinies

Fanoušci zombie světa The Walking Dead se mohou těšit 17. listopadu na vydání survival hry s podtitulem Destinies. V ní se dostaneme na známá místa z seriálu, jako je farma rodiny Greenových, věznice, Woodbury a Atlanta.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin

17. listopadu se objeví strategická hra z prostředí Warhammeru, která bude dostupná také v češtině. Hra by měla nabídnout příběhovou kampaň o čtyřech frakcích a také možnost hraní v multiplayeru.

Call of Duty: Modern Warfare 3

10. listopadu nás čeká třetí díl Modern Warfare. Tento díl bude pokračováním kampaně z předchozích Modern Warfare her. Na scéně se objeví jeden z nejikoničtějších a nejnebezpečnějších záporáků, Makarov. Těšit se můžeme také na nový režim zombie story a vylepšený multiplayer.

Dungeons 4

9. listopadu vyjde pokračování šílené strategie, která bude také dostupná v češtině. V roli temných elfů pod vedením Thalyi povedeme armády zla do boje proti hordám dobra. Hra klade důraz na jednoduché ovládání a přináší úsměvný příběh, který si dělá legraci z všeho a všech.

The Invincible

6. listopadu se můžeme těšit na retro-sci-fi akci The Invincible od polského týmu Starward Industries. Tato hra vychází z románu Stanisława Lema, který byl velmi úspěšný a populární spisovatel, lékař a filozof známý zejména pro svou lásku k sci-fi. To dokazují miliony prodaných kopií jeho knih.

EA Sports WRC

3. listopadu se dočkáme vydání závodů WRC od EA Sports. Poprvé v historii budou běžet na revolučním Unreal Engine 5 a nabídnou alespoň 10 vozů WRC, 60 historických a 17 oficiálních lokalit. Samozřejmě nechybí oblíbená část pro jednoho hráče a multiplayer pro až 32 hráčů.

RoboCop: Rogue City

2. listopadu bude vydána hra inspirovaná ikonickým robotickým policistou. Ano, jedná se o oblíbeného "hrdinu" RoboCopa. V současné době se zdá, že jde o nejlepší hru, kterou kdy studio Teyon připravilo. To naznačují velmi pozitivní ohlasy hráčů, kteří měli možnost vyzkoušet nedávno dostupnou demoverzi.

My Time at Sandrock

2. listopadu se po My Time in Portia dočkáme další hry s podobným principem. Naším úkolem bude obnovit slávu zchátralého města. Budeme se věnovat farmáření, těžbě, stavbě, výrobě a dokonce i boji. Jde o hru, která není náročná, ale spíše nabízí odpočinkový zážitek.