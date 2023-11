Na platformách Steam a GOG probíhá v současné době výprodej českých a slovenských her.

Aktuálně probíhá výprodej českých a slovenských her na platformách Steam a GOG, nabízejíc hráčům příležitost získat tyto tituly za zvýhodněné ceny. Tato akce, která potrvá až do pondělí 20. listopadu, představuje skvělou možnost objevit a podpořit talentované herní studia z České republiky a Slovenska.

Mezi nabízenými hrami jsou různorodé žánry, zahrnující strategie, akce, adventury a mnoho dalšího. Hráči na Steamu mohou využít slevy na tituly jako Way of the Hunter, Rail Route, Silica a mnoho dalších. Na GOGu jsou k dispozici hry jako 1428: Shadows over Silesia, Nebuchadnezzar, Creaks a další za zvýhodněné ceny.

Tato iniciativa nejenže umožňuje hráčům rozšířit svou herní knihovnu o unikátní a kvalitní tituly, ale také podporuje místní herní průmysl. Pokud jste fanouškem českých a slovenských her, není lepší čas než nyní využít těchto nabídek a podpořit tvůrce z této regionální herní scény. Přeji vám skvělé objevování nových her a zábavu při hraní!

Na Steamu jsou ve slevě například tyto hry:

Way of the Hunter za 20 €

Rail Route za 20 €

Silica za 16 €

HROT za 13,43 €

Lords and Villeins za 12,49 €

Imperiums: Greek Wars za 11,39 €

The Gray Man za 11,09 €

Bzzzt za 10,61 €

AREAZ za 9,79 €

Leave No One Behind: Ia Drang za 8,74 €

Arma 3 za 5,59 €

Dex za 5 €

Machinarium za 5 €

Samorost 3 za 5 €

Svoboda 1945: Liberation za 4,89 €

Hero of the Kingdom III za 4,87 €

Botanicula za 3,74 €

Air Conflicts: Secret Wars za 3,29 €

CHUCHEL za 3 €

Attentat 1942 za 2,69 €

BLACKHOLE za 1,79 €

Na konkurenčním GOGu jsou ve slevě následující hry:

1428: Shadows over Silesia za 12 €

Nebuchadnezzar za 10 €

Creaks za 6 €

Happy Game za 5,29 €

Planet Nomads za 4,79 €

Vaporum za 4 €

Pilgrims za 2,09 €

Feudal Alloy za 1,49 €

ARMA: Gold Edition za 1,59 €

Kompletní nabídku zlevněných produktů si můžete prohlédnout na oficiálních stránkách Steamu a GOGu.