Na platformě Steam odstartovaly slevy ze žánru "plíživých" her

Fanoušci schovávání, tichého zabíjení a zakrývání stop po svých činech si přijdou na své.

Na stránkách digitálního obchodu Steam včerejším dnem započal festival plížení. Festival je věnován herním titulům, ve kterých hraje důležitou roli stealth. Zástupci Valve lákají na stovky her v akci ze známých sérií, jako například HITMAN World of Assassination a nebo Far Cry 6. Slevy zůstanou až do 31. července (19:00).

Pár příkladů her ve slevě:

Sniper Elite 5

Assasin's Creed Odyssey

Far Cry 6

HITMAN World of Assassination

Watch Dogs 2

Outlast

Kompletní seznam her najdete zde.