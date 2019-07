Na počítače vychází dobrodružné Beyond: Two Souls plné nadpřirozených sil

V pořadí druhá dobrodružná hra zaměřená na filmové vyprávění od studia Quantic Dream vychází po dlouhých letech na počítače.

Pro počítače dnes vychází atmosferická akce Beyond: Two Souls od francouzského studia Quantic Dream, která byla v minulosti exkluzivní pro konzole PlayStation od Sony. Před měsícem vyšlo Heavy Rain od stejných tvůrců a letos na podzim ještě vyjde Detroit: Become Human - zatím nejnovější hra tohoto studia.

Beyond: Two Souls vypráví příběh dívky Jodie Holmes, která od narození disponuje nadpřirozenými schopnostmi a je určitým způsobem propojena s "entitou” z jiného světa. Ta se jmenuje Aidan a může ji ovládat druhý hráč v režimu omezenější spolupráce.

Mocné schopnosti Jodie se zamlouvají armádním složkám a snaží se ji rekrutovat a vycvičit pro sebe. Jak ale ukazuje i samotný trailer nově vydané PC verze, to se zrovna nepovede a ještě se objeví monstra z jiného světa.

Beyond: Two Souls je dostupné digitálně přes obchod Epic Games Store s cenovkou 20€. Možné je vyzkoušet rovněž demoverzi. V dalších obchodech by se měla objevit zhruba za rok.