Nabídka her v PS Plus Extra a Premium na duben je nyní k dispozici

Odběratelé služby PlayStation Plus v provedeních Extra a Premium si již od dnešního dne mohou přidat do své sbírky novou nabídku her na duben, která byla představena před několika dny.

Momentálně je k dispozici celkem 11 her, mezi kterými najdete závodní hru The Crew 2, dobrodružnou hru Deliver Us Mars nebo nově vydanou PlayStation verzi úspěšné hry Dave the Diver.

Standardní nabídku doplňuje rovněž trojice klasických titulů, které jsou exkluzivně dostupné pro odběratele verze Premium. Navíc již 23. dubna přibude do nabídky další novinka ve formě hry Tales of Kenzera: Zau.

Dubnové hry pro odběratele PS Plus Extra a Premium:

Dave the Diver

Oddballers

Construction Simulator

The Crew 2

Deliver Us Mars

Raji: An Ancient Epic

Lego Ninjago Movie Videogame

Nour: Play With Your Food

Lego Marvel's Avengers

Miasma Chronicles

Stray Blade

Tales of Kenzera: Zau - k dispozici od 23. dubna

Klasické tituly dostupné pouze ve variantě PS Plus Premium: