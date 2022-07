Need for Speed má dorazit v listopadu, FIFA 23 na konci září

Tom Henderson je známý insider, který často poskytuje zákulisní informace z herního světa. Nově přišel s datem vydání očekávaných závodů Need for Speed a fotbalu FIFA 23.

Série Need for Speed si dala potřebnou pauzu, která skončí v listopadu. Nový díl má podle Hendersona vyjít 4. listopadu. Datum vydání bylo nejspíše přesunuto ze září a října. Motiv nejnovějšího pokračování závodní série má být anime stylizace ve stylu seriálu The Boondocks a město Chicago.

Fanoušci fotbalu se nové FIFY dočkají o něco dříve. Vydavatel EA počítá s datem 30. září. Letošní ročník bude posledním, který bude obsahovat jméno FIFA. Od příštího roku se počítá s názvem EA Sports FC. Změna přišla kvůli neshodám s fotbalovou federací. Licence ovšem zůstávají, naopak obsahu má být více.

Poslední informace od Hendersona hovoří o titulu Skate 4. Ten by se měl ukázat až v příštím roce. Více podrobností má Electronic Arts přinést v druhé polovině července.