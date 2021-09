Netflix oznámil třetí řadu seriálu Zaklínač a datum vydání animáku ze světa League of Legends

V následujících týdnech se na Netflixu představí hned několik seriálů inspirovaných herními sériemi. Dorazí Zaklínač, postavy z League of Legends i úplné novinky.

Netflix přes víkend oznámil řadu nových seriálů inspirovaných ze světa her. Prvně se dostalo na novou ukázku z druhé řady Zaklínače. Ta dorazí již 17. prosince.

Fanoušci Geralta mají ale mnohem více důvodů k radosti. Krom blížící se druhé řady byla oznámena i třetí série, na které právě nyní začíná pracovat. Později přijde na řadu také pokračování animovaného filmu The Witcer: Nightmare of the Wolf a zcela nový seriál pro mladší publikum

Toss a coin to our growing Witcher universe! We can officially announce The Witcher Season 3, along with a second anime feature film, and a new Kids and Family series set in the world of The Witcher. pic.twitter.com/E032fDAXYx