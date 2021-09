Nová aktualizace pro Playstation 5 odemyká slot na SSD a přidává nové funkce

Konzole Playstation 5 dostaly velký update, který přidává praktické funkce, umožňuje rozšíření vnitřního úložiště a lehce vylepšuje výkon při hraní.

Nová aktualizace pro Playstation 5 dorazila v minulých dnech a jde o druhý velký update od loňského vydání konzole. Vylepšený software přináší možnost upravit si panel rychlého přístupu, který se zobrazí po stisknutí Playstation loga na ovladači.

Mezi další novinky patří lepší komunikace s kamarády a jejich správa. Nově lze rychle rozpustit založená párty. Knihovna her již rozlišuje nainstalované verze hry.

Streamovat lze ve dvou kvalitách a správa sítě se rovněž zlepšila. Vývojáři také přidali možnost 3D zvuku, který virtuálně vytvářejí reproduktory u televize.

Velkou novinkou je zejména možnost využít interní slot na SSD. Hry vytvořené přímo pro Playstation 5 do teď šlo spustit pouze z interního disku, který měl kapacitu lehce přes 800 GB. Nyní lze toto úložiště rozšířit a hry instalovat i na SSD, které nainstalujete přímo do vnitra konzole. Jak na to ukazuje přiložené video.