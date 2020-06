Nová Pokémon hra se inspiruje u populárního League of Legends a nabídne 5v5 zápasy

Týmově strategická hra Pokémon Unite bude dostupná zdarma a v online zápasech se dva týmy střetnou s cílem zničit nepřátelskou základnu.

Před pár lety se na mobilní obrazovky dostala hra Pokémon Go. Tento titul zpopularizoval hry s rozšířenou realitou a do dnes patří k nejlepším v žánru. Lidé prostě pokémony milují. Legendární seriál dnes doplňuje řada her především pro zařízení od Nintenda. Na mobilech je stále populární Pokémon Go, ovšem brzy přibude úplně nová hra.

Pokémon Unite postaví proti sobě dva týmy v online strategické bitvě. Cílem je probojovat se k nepřátelské základně a tu zničit. Pokud jste někdy hráli League of Legends nebo Dotu, koncept vám nebude cizí.

Hra je vyvíjená čínským studiem Tencent a bude k dispozici zdarma pro mobily a Nintendo Switch. Pokémon Unite půjde hrát i napříč zařízeními. Datum vydání zatím nebylo oznámeno.