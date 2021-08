Nové Call of Duty: Vanguard se ukáže ve čtvrtek, venku je první ukázka.

Letos si na své přijdou milovníci futuristické techniky i historických válek. Battlefield totiž zamířil do budoucnosti, kdežto Call of Duty vsadí na osvědčenou druhou světovou válku.

Spekulace okolo zasazení a jména nového Call of Duty jsou u konce. Série úniků informací nakonec vyvrcholila oficiální ukázkou, která potvrzuje prakticky vše, co na internetu kolovalo. Nové Call of Duty ponese podtitul Vanguard a zavede nás do druhé světové války. Toto období patří mezi silnější v rámci celé série. Dvouminutová ukázka nám odhaluje, že navštívíme nejen Evropu, ale i Pacifik.

Další informace se dozvíme při oficiálním odhalení ve čtvrtek v 19:30 našeho času. Tvůrci plánují využít k odhalení multiplayer v Call of Duty: Warzone. V tu dobu hráči obdrží více zkušeností a další bonusy za bitvy. Lze očekávat i nějaký krátký filmeček. Mezitím si ve Warzone můžeme zahrát s novou odstřelovací puškou, která se právě ve Vanguardu objeví.