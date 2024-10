Nové Galaxy S24 FE a Galaxy Tab S10: Stylové barvy, špičkový výkon a umělá inteligence pro moderní uživatele

Nové tablety Galaxy Tab S10 a fanouškovská verze telefonů Galaxy S24 FE, představené společností Samsung, upoutají podzimními barvami a nejmodernější technologií Galaxy AI, která posouvá mobilní zážitky i výkon na novou úroveň.

Obě novinky jsou přímo určené pro moderní uživatele a stavějí na osvědčených funkcích, které v nové generaci vypilovaly k dokonalosti. Přináší lepší výkon, precizní kameru či špičkový design a pokročilou umělou inteligenci Galaxy AI.

Galaxy S24 FE se letošní podzim oblékla nejen do zářivých barev

Přišel ideální čas na upgrade. Fanouškovská edice špičkové třídy Galaxy S24 podpoří kreativní duše a sladí se s osobností každého fanouška Samsung. Stylové barvy doplňuje tenčí rámeček, zaoblené tvary a odolný hliníkový rám. Inspirujte se jasnou žlutou, rozzářenou zelenou, okouzlující modrou či elegantní černou.

Novinka zachytí každý detail a udělá z vás toho nejlepšího fotografa. Disponuje totiž nejen výbornou fotovýbavou, ale špičkovou kvalitu podporuje i skvělý obrazový procesor ProVisual Engine a umělá inteligence. Díky té dostanete neuvěřitelnou kresbu detailů a kvalitní textury. Uměla inteligence pomůže i s vylepšením fotek ve slabém světle a nočních portrétů. O to nejlepší se postará Asistent fotografií. Pro úpravu obrázku už nejsou potřeba specializované programy, vše zvládnete v mobilu a to včetně retuše, mazání objektů a odlesků či vytváření skic.

Není to jen o focení, nový Galaxy S24 FE potěší i fanoušky mobilních her. Má výkonný procesor, větší odpařovací komoru, vysokokapacitní baterii nebo technologii Vision Booster, která se postará o krásné barvy a kontrast i ve slunečním světle.

Samozřejmostí je unikátní Galaxy AI, která z mobilu dělá parťáka pro práci i komunikaci. Zkuste třeba nový způsob vyhledávání díky Circle to Search with Google či si na základě klíčových slov nechte napsat text nebo email.

Pracujte chytřeji s tabletem řady Galaxy Tab S10

Nová řada tabletů Galaxy Tab S10 je vůbec první řadou, která přichází spolu s funkcemi Galaxy AI. I přes zásobu inovací si nová řada uchovává svůj ikonický vzhled. Displej tabletu Galaxy Tab S10+ a Tab S10 Ultra má navíc vyspělou antireflexní technologii, která se postará o rušivé odlesky a vy vše uvidíte v úchvatných detailech z každého úhlu. K tabletu je navíc i precizní pero S Pen.

Tablety se mohou chlubit dlouhou výdrží baterie, rychlodobíjením i špičkovým výkonem, který oceníte při práci i tvoření. K těm nejlepším výsledkům vám dopomůže Galaxy AI. Díky S Penu se stanete mistrem psaní poznámek. S těmi pomůže funkce Poznámkový asistent, která digitalizuje ručně psané poznámky z porad či z přednášek, ale pokud jsou ručně psané poznámky váš styl, zkuste Pomocníka pro psané písmo, který vše uspořádá a zorganizuje. Třešničkou je také Překlad PDF souborů.

Díky velkým displejům objevíte nové možnosti AI kreslení a pokud přidáte kryt s klávesnicí Samsung, vytvoříte si funkční prostředí počítače. Klávesnice mají nově AI tlačítko, které spustí Asistenční aplikace. K těm se dostanete i skrze S Pen a jeho novou funkci Bezdotykové příkazy s AI.

Kouzlo je v propojeném ekosystému

Obě novinky skvěle zapadají do ekosystému Samsung, to umožňuje bez problémů kopírovat, přenášet soubory či ovládat domácí spotřebiče. V tabletu si například zobrazíte 3D mapu domácnosti, kde můžete ovládat třeba funkce SmartThings Energy. Vše již tradičně chrání vícevrstvý bezpečností systém Samsung Knox.

Na novinky se nyní vztahuje spoustu akcí, se kterými se opravdu vyplatí. Na stránce www.novysamsung.cz získáte při nákupu nových tabletů Galaxy Tab S10+ nebo Tab S10 Ultra výkupní bonus až 10 000 Kč. Na nový telefon Galaxy S24 FE je výkupní bonus ve výši 3 000 Kč a obě nabídky platí do 31. října. Při koupi telefonu či tabletu do 4. října získáte navíc 50% slevu na ochranné pouzdro na mobil či na kryt s klávesnicí pro tablet. Dalších 10 % je připraveno pro studenty s ISIC, do 31. října ji mohou využít na vyhrazené části e-shopu samsung.cz.