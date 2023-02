Odhalena nabídka únorového PS Plus.

Sony několik hodin zpět oznámila aktualizovanou nabídku pro předplatné PlayStation Plus, do kterého tak míří čtveřice her, které tento měsíc patří k tomu lepšímu, co se ve službě za poslední měsíce nacházelo.

Pro předplatitele PlayStation Plus rok nezačal úplně nejhůře. Fanoušci akčních her si v lednu mohli přidat Star Wars Jedi: Fallen Order a nyní na ně čekají tři hry a jeden dodatek. Na co se tak mohou předplatitelé těšit v únoru?

Mafia: Definitive Edition pro PS4

Zdaleka nejzajímavějším titulem v měsíční nabídce je předělaná edice první Mafie, která nabízí vylepšenou verzi hry. Ta je v dnešní době legendární, a to hlavně v České republice. V příběhu sledujeme bývalého taxikáře Tommyho Angela, který se zaplete do hrátek s mafií a začne svou zločineckou dráhu.

Evil Dead: The Game pro PS4, PS5

OlliOlliWorld pro PS4, PS5

Destiny 2: Beyond Light pro PS4, PS5

Všechny čtyři hry přitom nemají vůbec špatná hodnocení. Hráči se tak mají na co těšit. Tituly lze aktivovat od 7. února až do 6. března. Do té doby je k dispozici Fallen Order a další hry.