Oznámení GTA 6 by mělo dojít na konci října

Chris Marxx patří mezi další velmi důvěryhodné zdroje, kteří potvrdili datum oznámení Grand Theft Auto 6. Na sociální sítí X právě řekl, že může potvrdit 26. října. Skutečně se tento velký den, na který čekáme tolik let, odehraje už za méně než měsíc?

Grand Theft Auto 6 bude oznámené v průběhu října, tuto informaci přineslo za poslední půlrok hned několik významných insiderů. V jednu dobu se dokonce objevilo i údajné datum 27. října. Dodnes však nebylo oficiálně potvrzeno a tak nic není jisté. Na řadu ale přichází další důvěryhodný zdroj, Chris Marxx. Ten se dříve podepsal pod několik významných úniků, jako například posledně, když jako první přišel s informací, že se během Summer Game Fest 2023 objeví Fable, Dragon's Dogma nebo PayDay 3. Nyní ale přichází s něčím pikantnějším.

I can now confirm that Grand Theft Auto VI announcement is set to release on 26th October 2023.

