Pagan Online – akční izometrické RPG inspirované slovanskou mytologií

Podle všeho vypadá rok 2019 pro fanoušky izometrických hack-n-slash aRPG opravdu slibně. I když je vydání korejské pecky Lost Ark pořád ještě ve hvězdách, těšit se můžeme na Torchlight Frontiers, Wolcen: Lords of Mayhem, Warhammer Chaosbane a pár dalších zajímavých titulů. A taky na novinku od srbských Mad Head Games, kteří ve spolupráci s Wargaming připravují Pagan Online.

Na první pohled vypadají všechny aRPG hodně podobně, ono také vymyslet něco nového v žánru, který se od dob legendárního Diabla moc nezměnil, není zrovna jednoduché. Ale Pagan se hodně snaží, aby se odlišil a má některé docela zajímavé nápady.

Na rozdíl od většiny ostatních her, které se inspirují střídavě severskou, řeckou, egyptskou nebo jinou profláknutou mytologií se Pagan vydává do méně prozkoumaných vod slovanských bohů. Místo Odina, Thora nebo Zea či Poseidona se budete ve hře potkávat s Dabogem, Velesem a třeba přijde i na Peruna. Jiná jména pro podobné legendy, ale otvírá to cesty k zajímavým a neotřelým dějovým příběhům a zvratům. Navíc příběh začíná zjištěním, že staří bohové někam zmizeli a vy musíte postupně přijít na to, co se vlastně stalo.



Dabog neboli podle české wiki Dažbog je podle slovanksé mytologie bůh slunce

Na rozdíl od ostatních aRPG her si tady sice na začátku zvolíte postavu, která nejvíc vyhovuje vašemu hernímu stylu, ale nečekejte, že s ní budete trávit veškerý čas. Pagan se staví k žánru trochu jinak a místo jednoho vypiplaného uber bouhače na konci hry jich budete mít hned několik. Jak moc uber a jak moc bouchači nebo bouchačky to budou je jen na vás, kolik kterému věnujete času. V průběhu hraní totiž budete postupně odemykat další a další postavy s novými schopnostmi a herními mechanikami. Zatím je to ve hře implementováno formou nacházení krystalů pro konkrétní postavy, jestli to tak zůstane i ve finální verzi se ještě uvidí. Na jednu stranu je trošku škoda, že se hráč nemůže upnout ke svojí postavě a pilovat jí k dokonalosti. Na druhou stranu vývojáři slibují mechaniky, které vývoj dalších postav značně zrychlí a umožní jim používat lepší vybavení. Každá věc má sice nějakou minimální úroveň, od které jde používat, ale ta je společná pro celý účet - tedy i mezi postavami. A větší výběr postav potom zlepší možnosti složení party až budete hrát s kamarády.

Zajímavým nápadem jsou také skiny jednotlivých postav. Každá jich bude mít hned několik a dostanete je za splnění nejrůznějších úkolů ve hře. Navíc podle vývojářů to není jenom kosmetický doplněk, ale postavy ve hře by měly na vás reagovat odlišně podle toho, jaký skin zvolíte.

Na začátku hry si budete moci zvolit mezi základními archetypy hrdinů. Kingewitch je univerzální mlátička, ohání se velkou sekerou a balancuje útok a obranu. Anya útočí z dálky bičem, je to křehká holka a jako jediná postava se umí sama léčit. Istok je potom tank jako vyšitý, trpaslík s obrovským kladivem a štítem.

Další zajímavou a překvapivou změnou v rámci zaběhaných pravidel žánru je pohyb postavy. Místo klasického klikání myší se hýbete pomocí běžných WASD a kurzor myši slouží jako zaměřovač. Chvíli trvá, než si na takové uspořádání zvyknete, ale má to něco do sebe. Po hodině už nebudete zuřivě klikat po obrazovce a zvládnete postavu navigovat tlačítky, zaměřování už také jakž takž funguje a občas zvládnete i přesně zamířit a věřím, že časem si na to člověk v pohodě zvykne. Ale zvyk je železná košile a z počátku to je hodně perný boj. Vývojáři pak také slibují plnou podporu gamepadu i na PC, ta ale zatím není ve hře implementovaná.



Anya nemá takovou výdrž jako Kingewitch nebo Istok, zato má bič!

Boje jsou v Paganovi obecně o něco strategičtější než je zvykem u Diabla nebo PoE a jedním kliknutím nevyčistíte celou obrazovku. Ale je pravda, že jsme měli možnost hrát cca 3 hodiny a vyšší úrovně jsem neviděl. Každopádně i boje jsou řešené trochu jinak než v klasických aRPG titulech. Nepřátele na mapě běžně neuvidíte a objeví se vždy na vybraných místech jako encounter, v několika vlnách. Hra tak zatím vypadá trošku prázdně, běháte po mapě a jakmile se koridory trošku rozšíří v nějakou větší či menší místnost, tak zpoza stromu/sochy/čehokoliv vyskočí nepřátelé. V několika vlnách, občas s minibosem na konci. Boj je celkem strategický, musíte aktivně uhýbat, používat schopnosti ve správném pořadí aby se zvětšila jejich účinnost a podobně. Věci z nepřátel vypadnou až na konci celého boje, takže nepřekáží na obrazovce a dá se nastavit, co posbíráte automaticky pouhým přiblížením a co je třeba aktivně klikat.



Kingewitch je klasický rubač s velkou sekerou, točení mu jde opravdu dobře.

Jak už jsem zmínil, v boji je třeba trochu přemýšlet a neklikat všechno co zrovna jde. Každá postava má základní útoky a pak sadu různých schopností s větším nebo menším cooldownem. Ty se často vzájemně podporují a vytváří se tak komba. Třeba u na dálku útočící Anyi můžete nepřátele zpomalit, tím posílíte další schopnost vampyrického vysátí životů a nakonec je ještě zamknete další schopností na místě. Každá postava má úplně jiné schopnosti a za tu krátkou dobu hraní to byla docela příjemná změna proti klasice.

A tím jsme u výbavy a obecně věcí, které zlepšují vaše statistiky a následně tak i sílu útoků. Nasadíte si po dvou náhrdelnících, prstenech a tři emblémy. Všechno přidává pouze statistiky, neviděl jsem nic, co by nějak zásadně změnilo funkčnost vašich schopností nebo umožňovalo upravit celkovou strategii boje. Prostě jen vyšší číslo znamená větší účinnost a hlídat si musíte asi jen to, že zlepšováním fyzických statistik moc nepomůžete kouzelnické postavě a naopak. Na to se váže i vývoj postavy, který v aktuální verzi je opravdu pouze základní a zlepšujete si pouze účinnost jednotlivých schopností. Můžete přidávat fixně na účinnosti a pak v polovině a na maximální úrovni je tu trošku zásadnější volba povětšinou mezi kratším cooldownem nebo větší účinností. Podle vývojářů bude ale ještě celý systém vývoje vašich vlastností přepracovaný a vylepšený, zatím je to celkem nuda.



Istok je pomalý, zato hodně vydrží.

Vybavení si také můžete vyrobit, v boji padá spousta nejrůznějších materiálů které k tomu slouží. Vyrábět ale můžete jedině když najdete recept, jeden recept jedno použití. Vyrobit sice můžete více variant předmětu podle toho, na co vám stačí suroviny a vybrat si pak tu nejlepší, ale jakmile je hotovo už znovu vyrábět nejde. Recept se prostě postava nenaučí a je na jedno použití. Uvidíme, třeba se to časem změní.

Celkově je hra zatím ve fázi kdy nepadá, funguje, zahrajete si a získáte obecně představu o tom, jak to bude vypadat. Ale vývojáři ještě čeká hodně práce všechno doladit, zoptimalizovat, promyslet a dotáhnout do nějaké vyvážené a hratelné podoby. Je příjemné, že nás jasně ujišťovali o tom, že hra rozhodně nebude pay to win a nebude možné si dokupovat nic za peníze. Prostě budete muset pěkně všechno odehrát jako za starých časů. Ani kosmetické změny nepůjde kupovat. Tak můžeme jen doufat, že jim tohle přesvědčení vydrží a obchodní model bude fungovat. O něm se aktuálně nemluvilo, ale v prosinci na Wargaming Festu mluvili o systému kapitol, které budou vycházet vždy jednou za 2-3 měsíce a budou placené. To by mohlo zajistit konstantní přísun peněz pro další vývoj. Teoreticky.



Tady se můžete podívat na všechny videa, které máme ze hry k dispozici

Hru si aktuálně ještě nemůžete zahrát, ale můžete zkusit se přihlásit do Trials, takové alfa testování pro vybrané hráče. Otevřená beta by měla být dostupná do několika měsíců.