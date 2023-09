Payday 3 o víkendu zcela zdarma. Otevřená beta začne v pátek

Do vydání kooperativní loupežné akce Payday 3 zbývají už jen dva týdny, je tedy nejvyšší čas na zatěžkávací zkoušku. Uskuteční se již tento týden.

Payday 3 bude mít otevřenou beta verzi na Steamu a Xboxu od 9. do 11. září. Čas spuštění testu bude na našem území hodinu po půlnoci v sobotu. Společnost Starbreeze oznámila, že otevřená beta je navržena tak, aby co nejvíce zatížila servery pro kooperační střílečku před spuštěním, které proběhne 21. září.

Během testování bude k dispozici stejný obsah jako v případě uzavřené bety, k níž došlo začátkem srpna. Na šichtu se hlásí notoricky známá parta zlodějíčků, chybět nebude Dallas, Hoxton, Chains ani Wolf. Spolu s nimi si můžete zkusit vybrat menší banku v loupeži No Rest For The Wicked.

Beta nicméně proběhne pouze na PC a konzolích Xbox Series, PlayStation 5 je bohužel mimo hru. Plná verze bude k mání od 21. září, a to i v nabídce služby Xbox Game Pass.