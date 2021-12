PlayStation 5 příští rok oživí nové barvy bočnic a ovladačů.

Konzole PlayStation 5 od Sony už nebude mít jen klasické bílé bočnice s černým prostředním pruhem. Společnost oznámila pět nových barev.

Herní konzole PlayStation 5 se kromě exkluzivních her a skvělého výkonu vyznačuje i svým vzhledem, který poutá pozornost již od prvního dne. Sony ovšem nedalo zákazníkům zpočátku moc na výběr a barevné varianty konzolí přišly až nyní po roce.

V nabídce bude pětice barev, která se přidá ke standardní bílé. Půjde o půlnoční černou, kosmickou rudou, Nova růžovou, hvězdně modrou a galaktickou fialovou.

Bočnice se budou prodávat zvlášť ve verzích pro konzoli s DVD mechanikou i bez ní. Celou konzoli i s barevnou bočnicí koupit nepůjde.

Černá a rudá varianta dorazí v lednu do vybraných zemí, mezi kterými Česko i Slovensko chybí. Ostatní barvy se do vybraných zemí podívají v prvním roce 2022. Pro nás to znamená, že si na barevné bočnice počkáme minimálně do druhé poloviny příštího roku.

Kromě bočních plátů konzole představilo Sony také tři nové barvy ovladačů DualSense. K bílé, černé a červené variantě se přidá růžová, fialová a modrá. Všechny ladí k novým bočnicím. Jejich uvedení na trh se plánuje na leden příštího roku, a to po celém světě. Zde bychom tedy neměli čekat příliš dlouho.