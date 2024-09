PlayStation 5 Pro oficiálně odhalena

Dlouho očekávané oznámení je za námi. Společnost Sony během své konference představila novou herní konzoli PlayStation 5 Pro. Pojďme se na ni podívat blíže.

Jak už bylo naznačeno včerejším oficiálním prohlášením Sony, dnes jsme se dočkali důležitého odhalení. Už předem bylo prakticky jisté, že půjde o novou konzoli, kterou pravděpodobně pojmenují PlayStation 5 Pro.

A přesně tak se stalo - Mark Cerny představil PS5 Pro a sdělil základní informace. Konzole podle očekávání přináší vylepšený hardware, což znamená plynulejší hraní a ostřejší grafiku. Potvrdilo se také, že PlayStation 5 Pro se zaměří na ray-tracing. Co se týče grafického výkonu, karta bude o 67 % rychlejší než u standardní verze PS5. Konzole je navíc vybavena AI upscalingovou technologií, zajímá vás, co to znamená?

Tato AI upscalingová technologie má za cíl zlepšit kvalitu obrazu tím, že pomocí umělé inteligence zvyšuje rozlišení a detaily původního vizuálu. Algoritmus analyzuje obraz v nižším rozlišení, rozpoznává vzory, hrany a detaily, a následně vytvoří obraz s vyšším rozlišením.

Další informace si budeme muset ještě chvíli počkat. Pravděpodobně se brzy dozvíme více o kapacitě SSD disku nebo o vylepšeném ovladači DualSense s větší výdrží baterie.

PlayStation 5 Pro bude na trhu dostupná od 7. listopadu 2024, s cenovkou 800 € (přibližně 20 tisíc korun). Cena je o něco vyšší, než někteří odhadovali.