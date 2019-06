Podívejte se na první trailer z herních Avengers. Zahrajeme si jako Iron Man, Captain America a další

Square Enix nám konečně ukázalo, jak vypadá očekávaná hra od tvůrců sérií Deus Ex a Tomb Raider. Marvel's Avengers přinese vlastní příběh.

Již delší dobu se chystá herní zpracování velmi populární značky Avengers. Projekt má pod sebou vydavatel Square Enix a vývojem pověřil studia Crystal Dynamics (Tomb Raider) a Eidos Montreal (Deus Ex).

Zatímco o přípravách hry víme již dlouho, doposud chyběly detaily a také jakýkoliv trailer, který by alespoň trošku ukázal, o co vlastně půjde. To se na výstavě E3 změnilo a příběh Marvel's Avengers uvedl filmový trailer.

Ten začíná ve "Dni A”, což je jakási oslava Avengers a jejich zásluh. Oslavu a představení nové "helikoptéry” ale překazí neznámí útočníci a způsobí chaos a destrukci. Následuje rozpad Avengers a posunutí o pět let do budoucna, kdy se objevila nová hrozba a Avengers se musí opět shromáždit.

Marvel's Avengers půjde hrát v kooperativním režimu s kamarády a na výběr bude několik hrdinů. Iron Man, Thor, Captain America, Hulk a Black Widow. Tedy "původní” sestava. Do budoucna plánuje studio přidávat v aktualizacích zdarma nové hrdiny a herní lokace.

Marvel's Avengers vyjde 16. května 2020 na počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.