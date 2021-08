Pokračování Death Stranding v jednání? Představitel hlavního hrdiny to potvrdil

Death Stranding nám dal plnými doušky ochutnat z velice zajímavého světa od Hideo Kodžimy. O pokračování se začíná spekulovat po vydání rozšířené verze.

Kontroverzní titul Death Stranding rozhodně lze zařadit za jednu z nejvýraznějších her na Playstation 4. Není proto divu, že se dočká rozšířené verze Director’s Cut pro Playstation 5. Ta nabídne další obsah a vylepšenou grafiku. Majitelé původní hry zaplatí jen okolo 10 euro za upgrade. Zajímavější jsou ovšem spekulace o pokračování.

Herec Norman Reedus, představitel Sama Portera Bridgese, přišel s oznámením, že se o pokračování vyjednává. "Myslím, že budeme dělat druhé Death Stranding. O hře se nyní vyjednává", prozradil herec.

Studio Kojima Production se navíc údajně nepohodlo se Sony a mohlo by tak přejít k Microsoftu. To by nejspíše znamenalo vydání hry exkluzivně na Xbox, PC a v rámci služby Xbox Game Pass. To už jsou ale pouze spekulace. O druhém díle se nicméně zřejmě opravdu jedná.