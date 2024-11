Pořiďte si KCD II do mobilu díky České spořitelně

S přehledem nejočekávanější česká hra se blíží. Kingdom Come: Deliverance II sice dorazí až začátkem roku 2025, Jindřicha ale můžete strčit do kapsy už začátkem listopadu.

Warhorse Studios pracující na pokračování realistického RPG Kingdom Come: Deliverance a v těchto týdnech finišují práce na titulu, který nás zavede do Kutné Hory a českých zemí. S Jindřichem se vydáme do romantických lesů, malebných údolí a rušných ulic, abychom dokončili vše, co nakousnul první díl. Tentokrát si titul už od vydání vychutnáme s českým dabingem a Jindřich vás bude doprovázet na každém kroku díky novým virtuálním kartám od České spořitelny.

Vzhled nové virtuální karty se propíše nejen do chytrého telefonu, ale i chytrých hodinek. Při každé platbě se tak přenesete za Jindřichem, který vás doprovodí při plnění questů v reálném světě.

Ušetřete na KCD II merchi

Správný herní fanoušek si k očekávané hře pořídí i nějakou drobnost. Může jít o něco praktického, jako třeba hrnek, tričko nebo podložku pod myš. Nebo třeba o plakát, který vynikne ve vašem pokoji a nastolí atmosféru, ve které se vydáte s Jindrou na nová dobrodružství.

nastolí atmosféru, ve které se vydáte s Jindrou na nová dobrodružství. Díky Moneyback akci od České spořitelny v obchodě XZONE ušetříte 15 % na produktech s tématikou Kingdom Come: Deliverance II. Konkrétně jde o krásnou podložku s oficiálním artem KCD II, kde najdeme nejen hlavní hrdiny, ale také výhled na českou krajinu a Kutnou Horu.

Stylový hrnek s logem KCD II v kombinaci černé a zlaté barvy vás každé ráno zahřeje. A nebojte, do myčky ho dát můžete. Zahřát vás může i kvalitní mikina s decentním logem hry na hrudi a velkým logem na zádech.

Do akce jsou zařazena také dvě kvalitní trička ze 100% bavlny. Na tmavším najdete emblem hry a skvěle se hodí třeba ke zmíněnému hrnku. Světlejší tričko se vyznačuje pěticí propracovaných erbů na hrudi. Pro zaryté fanoušky dokonalý dárek třeba pod stromeček.

Vše završuje plakát s oficiálním klíčovým motivem, jako v případě podložky pod myš. Své herní doupě si můžete ozdobit Jindřichem a jeho partou. Akce platí do 20.12.2024 nebo do vyprodání zásob. Je možné uplatnit pouze jeden slevový kód na klienta.

Zahrajte si s dabingem ještě v listopadu

Nejeden fanoušek středověkého RPG se jistě těší, až ve hře uslyší český dabing. Ten oproti jedničce vzniká už od začátku vývoje hry jako oficiální součást titulu. Vzhledem k většímu rozsahu a více dialogům jistě přijde vhod. A kde tento dabing uslyšíme prvně? Stane se tak už 22. listopadu na Mistrovství ČR v počítačových hrách v Brně. Po celý víkend, až do neděle 24. listopadu, mohou fanoušci vyzkoušet Kingdom Come: Deliverance II premiérově s českým dabingem.

Na stánku České spořitelny se tak vžijete do role Jindřicha a okusíte jako jedni z prvních na celém světě, kam české studio titul posunulo. O dobovou atmosféru jistě nebude nouze.

Vydání Kingdom Come: Deliverance II představuje český videoherní svátek. Titul, který si vydobyl věhlas i v zahraničí, pomalu přichází a díky České spořitelně můžete být u toho. Vyzkoušejte si o víkendu od 22. do 24. listopadu hru s českým dabingem, ušetřete na merchi a vemte si Jindru všude s sebou díky novým virtuálním kartám do George.