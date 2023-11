Pražské studio Typico Games představuje VR hru s názvem Next Move

Připravte se na ponoření do světa virtuální reality, protože v průběhu listopadu přichází další vzrušující česká hra. Studio Typico Games představilo svou příběhovou plošinovku s názvem Next Move. Podívejte se na první informace, trailer a galerii snímků obrazovky.

Je úžasné, jak často se setkáváme s vizuálně úchvatnými českými hrami. Jednou z nejnovějších je VR hra Next Move od studia Typico Games. Hra nás pohltí do fantasy světa, kde nebudeme jen sedět s brýlemi virtuální reality. Tvůrci nás vezmou na dobrodružství, budeme střílet, lézt po stěnách a samozřejmě běhat. S napětím se můžeme těšit na řešení různých hádanek po cestě.

"Next Move je VR plošinovka, kde všechny vaše pohyby ve hře odpovídají vašim fyzickým pohybům."



Můžete si vyzkoušet demoverzi hry Next Move, která je k dispozici na Steamu. A pokud vás tato novinka zaujala, už nyní si ji můžete přidat do svého seznamu přání. Plná verze by měla vyjít v průběhu listopadu a budeme vás o vydání informovat.