Přehled všech ukázek her pro Playstation 5 z konference Sony

Nedávná tisková konference State of Play od Sony ukázala 10 různých her, které zamíří na Playstation 4 a Playstation 5. Kromě nezávislých titulů jsme se dočkali i velkých oznámení.

Celkem půl hodiny trvající online přenos ozdobilo několik povedených trailerů. Milovníci Final Fantasy se mohou těšit na remake sedmého dílu, který dorazí na PS5 již 10. června a přinese vylepšenou grafiku. Zároveň v ten samý den bude k dispozici i dodatek Integrade. Vlastníci PS4 verze obdrží upgrade na PS5 zdarma.

Další ukázkou byla Kena: Bridge of Spirits. Akce z pohledu třetí osoby dorazí na PS4 a PS5 až 24. srpna. Dočkají se i hráči na počítačích, titul nabídne Epic Games Store.

Hororovou RPG akci Returnal již studio Housemarque jednou odložilo. Čekání na vydání, jež proběhne 30. dubna nám zkrátí alespoň ukázka ze hry. Vývojáři v ní popisují například proměnlivé prostředí. Po každé vaší smrti se nepřátelé přesunou na jiné lokace a objeví v jiném počtu. Zkrátka si neoddechnete.

Hned na začátku dubna potěší milovníky plošinovek titul Oddworld: Soulstorm. Dorazí na PS4 a PS5 a pro vlastníky předplatného Playstation Plus bude v dubnu zdarma.

Nezapomnělo se ani na Crashe. Jeho poslední dobrodružství s názvem Crash Bandicoot 4: It’s About Time si na PS5 zahrajete od 12. března. Verze pro novou konzoli obdrží lepší grafiku a rychlejší načítání.

Nintendo před nedávnem oznámilo vybíjenou pro více hráčů s názvem Knockout City. Titul spustíte i na Playstationu 21. května.

Sifu je novou akční hrou stylizovanou do východní kultury. Potěší zejména milovníky King Fu. Hlavním lákadlem by měla být herní mechanika, která přidá vašemu hernímu charakteru pár let po každé smrti. Alespoň budete moudřejší.

Letos bychom se měli dočkat také Solar Ash. Z pohledu třetí osoby si vychutnáte velmi osobitě vyhlížející titul s originální grafikou a plynulými pohyby.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach bylo oznámeno již před nějakou dobou. Podivní strašáci dorazí také na PS5.

Nakonec se nezapomnělo ani na nejnovější titul od Arkane Studios a Bethesdy. Deathloop vyjde na PS5 a PC 21. května v novém traileru se ukazuje ve stylu Jamese Bonda.