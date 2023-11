Premiéra druhé série The Last Of Us od HBO bude v roce 2025

Last of Us od HBO byl jeden z nejúspěšnějších seriálů na této platformě. O plánované druhé sezoně se už nějakou dobu ví, ale kvůli stávce scénáristů a herců premiéra byla posunuta až na rok 2025. Začátek natáčení je naplánován na příští rok.

Na začátku letošního roku seriál The Last of Us od HBO úspěšně přivedl na televizní obrazovku kritikou oceněnou a fanoušky oblíbenou exkluzivní hru pro PlayStation od vývojářského studia Naughty Dog. Premiéra první sezóny byla druhým nejúspěšnějším debutem HBO od roku 2010, a i její druhá epizoda trhala rekordy. Zhruba tři týdny po premiéře seriálu HBO oznámila, že se The Last of Us dočká druhé sezóny. A nyní díky nové zprávě z Deadline víme, že se začne natáčet příští rok a premiéra bude někdy v roce 2025.

‘THE LAST OF US’ Season 2 is looking to begin filming in early 2024.



