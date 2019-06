Přepracovaná Spyro trilogie míří oficiálně na počítače a také konzoli od Nintenda

Zatím mohli hrát zájemci na PlayStation 4 a Xbox One, začátkem září se dočkají fanoušci na dvou nových platformách.

Protože vydavatel Activision již dříve přinesl remasterovanou trilogii Crash Bandicoot her také na další platformy než jen PlayStation 4, bylo spíše otázkou času, kdy stejný osud potká přepracované Spyro hry.

Spyro Reignited Trilogy, jak se přepracovaná kolekce tří dílů jmenuje, je již nějaký čas dostupné pro PlayStation 4 a Xbox One. Nově se oficiálně mohou těšit hráči na počítačích a konzoli Nintendo Switch.

Vydavatel oznámil, že verze pro tyto dvě platformy vyjdou 3. září. Vůbec poprvé se značka Spyro podívá jak na počítače, tak konzoli od Nintenda. Kolekce obsahuje díly Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage a Spyro: Year of the Dragon.

Cena počítačové verze byla stanovena na 40€, to v přepočtu znamená asi 1000 Kč.