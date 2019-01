Příběh dobrodružného Life is Strange 2 pokračuje v nově vydanou epizodou

Dvojice bratrů pokračuje na cestě do bezpečí v právě vydané druhé epizodě. Čekají je nové výzvy a také narazí na mnoha hráčům známou postavu.

Epizodická adventura Life is Strange 2 dostala dnes v pořadí druhou z plánovaných pěti epizod. Příběh bratrů Seana a Daniela na útěku před autoritami tak může pokračovat. V nové epizodě dorazí do malého městečka ke svým prarodičům.

Byť už jsou od rodného Seattle daleko, kde se stal incident s policistou v první epizodě, musí se mít pořád na pozoru. Jak ukazuje startovní trailer druhé epizody, nikde není úplně bezpečno. Daniel rovněž pokračuje v učení se používat svoji speciální schopnost.

Bystří hráči mohou v traileru spatřit také chlapce Chrise, který je hlavní hvězdou zdarma dostupné hry The Awesome Adventures of Captain Spirit. Vaše volby v ní se promítnou do druhé epizody Life is Strange 2.

Druhá epizoda vyšla pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Na Xbox One je možné tu první hrát skrze předplatné Xbox Game Pass, dá se očekávat, že předplatné později nabídne také další epizody.