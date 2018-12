První porce dodatečného obsahu pro nový Battlefield V už se blíží

Přinese hlavně příběhovou kampaň s posádkou německého tanku v hlavní roli a novou mapu. Vyjít měla dnes, ale došlo k odložení.

Battlefield V vyšel teprve dva týdny zpět a hráči se už mohou těšit na první z plánovaných rozšíření. Autoři tento systém pojmenovali Tides of War a plánují hráče pravidelně zásobovat novinkami.

První kapitola se jmenuje Overture a původně měla vyjít již dnes 4. prosince. Studio ale objevilo blíže neupřesněnou chybu a rozhodlo se vydání odložit. Aktuálně není jasné, kdy rozšíření vyjde, mělo by se tak ale stát v následujících dnech.

Overture přinese nový příběh do hry jednoho hráče. Jmenuje se The Last Tiger a trošku netradičně v něm nebudeme hrát za spojence. Místo toho dostane hlavní roli posádka německého tanku Tiger a sledovat budeme její osudy.

Druhou velkou novinkou je belgická mapa Panzerstorm, na které si dosyta užijeme tankové bitvy. Overture dále přinese střelnici, kosmetické předměty pro vozidla a další novinky.

Battlefield V je dostupný pro počítače a herní konzole PlayStation 4 a Xbox One.