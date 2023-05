Ratchet a Clank míří do předplateného PlayStation Plus

Hráči, kteří si platí PlayStation Plus Extra a Premium si mohou mnout ruce. Do rukou se jim totiž v následujících dnech dostane hned 23 titulů a některé z nich patří mezi nejlepší hry z posledních let.

Sony nabídku her pro PS Plus Extra a Premium rozšíří 16. května o 23 her. Asi nejlákavějším titulem bude poslední putování nerozlučné dvojice Ratcheta a Clanka v díle Rift Apart. Hru si užijí jen vlastníci PS5, jde totiž o exkluzivitu pro poslední generaci konzole.

Mezi dalšími tituly nechybí Watch Dogs: Legion, kompletní série rebootu Tomb Raider nebo Wolfenstein. Celý seznam naleznete níže.

Ratchet & Clank: Rift Apart (PS5 verze)

Humanity (PS4 i PS5 verze)

Watch Dogs: Legion (PS4 i PS5 verze)

Dishonored 2 (PS4 verze)

Dishonored: Death of the Outsider (PS4 verze)

Sakuna: Of Rice and Ruin (PS4 verze)

Tomb Raider: Definitive Edition (PS4 verze)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (PS4 verze)

Shadow of the Tomb Raider (PS4 verze)

Bus Simulator 21: Next Stop (PS4 i PS5 verze)

The Evil Within 2 (PS4 verze)

Wolfenstein: Youngblood (PS4 verze)

Thymesia (PS5 verze)

Rain World (PS4 verze)

Lake (PS4 i PS5 verze)

Conan Exiles (PS4 verze)

Rune Factory 4 Special (PS4 verze)

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (PS4 verze)

Soundfall (PS4 i PS5 verze)