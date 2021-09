Rozjedete Far Cry 6? Tvůrci zveřejnili požadavky na počítače

Nové Far Cry se nezadržitelně blíží. Už 7. října nás Ubisoft vtáhne do další akční zápletky. Jak ale naše počítače nové Far Cry rozjedou?

Požadavky na počítače pro nové Far Cry 6 se zaměřují zejména na lepší počítače. Pouze dvě kategorie zmiňují podmínky pro rozehrání hry na Full HD rozlišení. Obecně si připravte ideálně 16 GB operační paměti, 60 GB místa na disku, přičemž SSD je doporučeno.

Dalším společným bodem je podpora pouze pro nejnovější Windows 10 v aktualizaci aspoň z poloviny minulého roku.

Pokud Far Cry rozjedete, můžete se těšit na libovolný počet snímků, vývojáři maximum nijak neomezili. V menu nalezneme velké množství nastavení, podporu pro více monitorů, včetně ultraširokých modelů. Samozřejmě nechybí podpora DirectX Raytracingu a FidelityFX Super Resolution. Jedná se o funkce konkurující RTX a DLSS. Nyní k samotným specifikacím.

1080p / 30 FPS / bez aktivace ray tracingu

Procesor: AMD Ryzen 3 1200 3.1GHz nebo Intel i5-4460 3.2GHz

Grafická karta: AMD RX 460 4GB nebo Nvidia GTX 960 4GB

RAM: 8 GB

Úložiště: 60 GB (SSD doporučeno)

1080p / 60 FPS / bez aktivace ray tracingu

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz nebo Intel i7-7700 3.6GHz

Grafická karta: AMD RX VEGA64 8GB nebo Nvidia GTX 1080 8GB

RAM: 16 GB

Úložiště: 60 GB (SSD doporučeno)

1440p / 60 FPS / bez aktivace ray tracingu

Procesor: AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz nebo Intel i7-9700 3.6GHz

Grafická karta: AMD RX 5700XT 8GB nebo Nvidia RTX 2070 Super 8GB

RAM: 16GB

Úložiště: 60 GB (SSD doporučeno) + 37 GB pro HD textury (volitelné)

1440p / 60 FPS / s aktivací ray tracingu

Procesor: AMD Ryzen 5 5600X 3.7GHz nebo Intel i5-10600 4.1GHz

Grafická karta: AMD RX 6900XT 16GB nebo Nvidia RTX 3070 8GB

RAM: 16 GB

Úložiště: 60 GB (SSD doporučeno) + 37 GB pro HD textury (volitelné)

4K / 30 FPS / s aktivací ray tracingu

Procesor: AMD Ryzen 7 5800X 3.7GHz nebo Intel i7-10700k 3.8GHz

Grafická karta: AMD RX 6800 16GB nebo Nvidia RTX 3080 10GB

RAM: 16 GB

Úložiště: 60 GB (SSD doporučeno) + 37 GB pro HD textury (volitelné)